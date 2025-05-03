Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün saklandığı tespit edilerek 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 525 bin boş makaron ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılıp, kaçak tütün saklandığını tespit etti. Aramalarda, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel