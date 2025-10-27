Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 19 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 19 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve sigara satışını önlemek amacıyla belirlenen adrese baskın düzenledi ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 19 bin 300 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 19 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel