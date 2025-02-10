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Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 184 Paket Gümrük Kaçağı Sigaraya El Konuldu

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 184 Paket Gümrük Kaçağı Sigaraya El Konuldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla bir tır sürücüsü gözaltına alındı ve 184 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

Ekipler, uygulama sırasında şüphelendikleri tır sürücüsünü durdurdu. Tırda yapılan aramada ekipler, 184 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü M.N.A. (34) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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