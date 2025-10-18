Haberler

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 16 Bin 220 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 16 bin 220 makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 16 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önceden belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 14 bin boş, 2 bin 220 de doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
