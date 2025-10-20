Haberler

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonla 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak tütün ve sigara satışını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Haberler.com
