Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 10 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 10 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak tütün ve mamullerinin satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
500
