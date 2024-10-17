Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Zanlı Gözaltında
Samsun'da düzenlenen operasyonda, kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda çeşitli ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ikametinde mutfak dolabına zulalanmış, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 205 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ç. (64) ve M.Ç. (52), jandarmaya götürüldü.
Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel samsun Hukuk Suç
Sıcak Gelişme:
Cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in telefonunda yaptığı aramalar kafa karıştırdı: Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir...