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Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu şüpheliler İ.S.Y. (52), G.Y. (24), H.T. (74) ve H.İ.Ş'nin (42) silah kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Ekipler, zanlıların Tekkeköy ilçesindeki adreslerinde yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 568 tabanca fişeği ve 51 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan söz konusu şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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