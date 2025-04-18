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Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Vezirköprü, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Vezirköprü, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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