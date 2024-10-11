Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un Canik ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Canik ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takip edilen aracı ilçe merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 108 tabanca fişeği ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda F.Y. (19) ve M.Ç. (21) gözaltına alındı.