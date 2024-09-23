Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasına girmemek için güzergahını değiştiren şüpheli bir aracı fark ederek takibe aldı.

Takip sonucunda durdurulan araçta arama yapan ekipler, 15 ruhsatsız tabanca, ?8 tabanca namlusu, ?4 tabanca sürgüsü, toplu tabanca gövdesi, namlu açmada kullanılan matkap ucu, yiv set açma aparatı, ?2 icra mili, ?2 icra yayı, sürgü tutucu ile ?55 tabanca parçası ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K. (52) ve Y.K. (62) işlemleri için emniyete götürüldü.