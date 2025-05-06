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Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramada, 13 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca fişeği, 47 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.O. (37) ile C.K. (23) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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