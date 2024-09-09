Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ticareti yapan suçluların yakalanması için çalışma yürüttü. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 204 tabanca fişeği ve 53 tüfek fişeği ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten suçluların yakalanmalarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde İ.H'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 204 tabanca fişeği ile 53 tüfek fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.