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Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Aramada ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile 50 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 89 tüfek fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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