Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara sattığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, elektrikli sigara sarma makinası, kompresör, 51 bin 400 boş makaron, 200 doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara sattığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, M.K'nin (30) kaçak sigara sattığı bilgisi üzerine Kadifekale Mahallesi'ndeki ikametinde arama gerçekleştirildi.
Operasyonda, elektrikli sigara sarma makinası, kompresör, 51 bin 400 boş makaron, 200 doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.