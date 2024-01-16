Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 100 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomatik makine ile kaçak sigara sarıp sattığı tespit edilen M.K.(30) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otomatik makine ile kaçak sigara sarıp sattığı tespit edilen M.K.?nin(30) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 elektrikli sigara sarma makinası, 1 kompresör, 51 bin 400 bandrolü sökülmüş boş makaron, 200 doldurulmuş makaron sigara, 5 paket halinde her biri 1 kilogram bandrolü yırtık olan içlerinde toplamda 2 kilogram bulunan kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 100 bin lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DH