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Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda 218 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 218 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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