Samsun'da Kaçak Sigara Makaronu Operasyonu: 20 Bin Adet Ele Geçirildi
Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 20 bin adet doldurulmuş ve bandrolsüz makaron ele geçirildi. 1 kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 3 karton koli içinde toplam 20 bin adet doldurulmuş ve bandrolsüz makaron olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.