Samsun'da Kaçak Sigara Kağıdı Operasyonu: 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 48 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada bandrolsüz doldurulmuş ve boş makaronlar ile sigara sarma makinesi buldu. Bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da bir ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ile otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
