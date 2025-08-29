Samsun'da Kaçak Sigara Kağıdı Operasyonu: 48 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 48 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da bir ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ile otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.