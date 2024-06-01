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Samsun'da Kaçak Sigara İmalatı Yapan Şahıs Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen bir şahıs, gözaltına alındı. Şahsın ayrıca kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından arandığı ortaya çıktı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Yiğithan E.'nin (28) 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 22 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında doldurulmuş makaron sigara imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, belirtilen adrese gidip kapıyı çaldı. Daireden ses gelmesine rağmen kapı açılmayınca, çilingirle içeri giren ekipler, evdeki Yiğithan E.'yi yakaladı. Yapılan GBT kontrolünde Yiğithan E. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün, 'Kasten yaralama' suçundan ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Evde yapılan aramalarda, 5 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 1000 bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, çeşitli ebatlarda 10 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Yiğithan E. hakkında, 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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