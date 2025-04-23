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Samsun'da Kaçak Midye Avına Baskın: 2 Ton Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Midye Avına Baskın: 2 Ton Ele Geçirildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 ton midyeye el konulurken, sürücüye toplamda 89 bin lira ceza uygulandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında park halindeki bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerce araçta 2 ton midye ele geçirilirken, sürücüye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından 51 bin 371 lira para cezası verildi.

Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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