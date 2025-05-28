Samsun'da Kaçak Midye Avcılığına Operasyon: 2,9 Ton Midye Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Midye Avcılığına Operasyon: 2,9 Ton Midye Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan bir kişiye toplamda 88 bin lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 2,9 ton midye denize bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, kaçak avlanan 2,9 ton midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sinop yolu uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 200 çuval içerisinde 2 ton 900 kilogram kara kıllı midye bulundu.

Nakil işlemini gerçekleştiren kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" maddesi kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı, trafik ekiplerince de fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.

Midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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