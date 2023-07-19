Samsun'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletli Yunus polisleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada kaçak makaron ve tütün ele geçirdi. Toplamda 28 bin makaron ve yaklaşık 10 kilo tütün bulunan araçtaki 2 kişi ile ele geçen ürünler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Samsun'da motosikletli Yunus polisleri şüphe üzerine arama yaptıkları araçta kaçak makaron ve tütün ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Yapılan aramada, koliler içinde 24 bin adet boş, 4 bin adet de dolu olmak üzere toplam 28 bin makaron ile yaklaşık 10 kilo tütün ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ile ele geçen kaçak ürünler Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN