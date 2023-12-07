Samsun'da kaçak makaron operasyonu: 47 bin 400 makaron ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde camları kartonla kapatılan bir apartmana düzenlenen operasyonda 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde camları kartonla kapanmış 3 katlı apartmana operasyon düzenleyen polis, 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili Ç.A. ve R.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın camlarına karton yapıştırarak dışardan görünmesini engellenmesi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı fiziki takipte apartmana Ç.A. ve R.A.'nın girip çıktığı görüldü. Yapılan operasyonda, 47 bin 400 doldurulmuş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.A. ve R.A., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.