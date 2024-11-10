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Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 45 Bin 560 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 45 Bin 560 Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde 45 bin 560 makaron, 13 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde 45 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, İlkadım ilçesinde bir evde yaptıkları aramada, 45 bin 560 makaron, 13 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S.Ü. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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