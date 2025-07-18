Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Bin 200 Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Bin 200 Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 bin 200 bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu

1 maçta bile oynamadı, kazandıracağı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.