Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Bin 200 Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 3 bin 200 bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel