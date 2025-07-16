Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 10 Bin 600 Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 600 makaron ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 6 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, otomatik sigara sarma makinesi, kompresör ile soğutucu makine ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel