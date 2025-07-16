Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 10 Bin 600 Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 6 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, otomatik sigara sarma makinesi, kompresör ile soğutucu makine ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.