Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 10 Bin 600 Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 10 Bin 600 Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 600 makaron ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 6 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, otomatik sigara sarma makinesi, kompresör ile soğutucu makine ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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