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Samsun'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda 13 bin 170 dolu makaron ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Şüpheli S.P. gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 bin 170 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, S.P'nin (44) aracında ve ikametinde arama yaptı.

Aramada, makaron doldurma makinesi ve 13 bin 170 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili işlemleri için şüpheliyi emniyete götürdü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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