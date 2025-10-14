Samsun'da Kaçak Kum Şırlanı Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi

SAMSUN'da kaçak yolla avlanıldığı tespit edilen yaklaşık 1 ton kum şırlanı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle yürütülen denetimlerde, mevzuata aykırı olarak kum şırlanı avcılığı yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 kişiye idari para cezası uygulandı, yasa dışı avcılıkta kullanılan 41 av aracına ise el konuldu. Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 1 ton kum şırlanı, ekosisteme zarar vermemesi için yeniden denize iade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için vatandaşların da duyarlı olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.