Haberler

Samsun'da Kaçak Kum Midyesi Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Kum Midyesi Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da tarım ve orman müdürlüğü ile sahil güvenlik ekiplerinin ortak denetimlerinde, yasa dışı avcılık yapan kişilere operasyon düzenlendi. 1 ton kum midyesi ele geçirilerek denize bırakıldı.

Samsun'da yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile birlikte yürüttükleri denetimlerde mevzuata aykırı şekilde kum midyesi avcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Denetimlerde 3 kişiye idari para cezası uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan 41 av aracına el konuldu. Ekiplerce ele geçirilen 1 ton kum midyesi, ekosistemin zarar görmemesi için yeniden denize bırakıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Vatandaşlardan bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için duyarlı olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı

Ülkenin konuştuğu kavgada yaşananlar ortaya çıktı
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.