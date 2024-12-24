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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma tarafından yapılan önleyici devriye sırasında, kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, kazı alanında çeşitli aletler ele geçirirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, 2 levye, kazma, kürek, balta, 3 metre uzunluğunda çelik halat, 2 demir keski, demir testere, 3 metre bez halat ve çekiç ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan C.K. (30) ve S.O. (27), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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