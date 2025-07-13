Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 7 Zanlı Yakalandı
Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapmak üzere keşif yapan 7 zanlıyı yakaladı. Zanlıların yanlarında define aramada kullanılan malzemeler bulundu.
Samsun'un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Gürün Mahallesi Deliktaş mevkisine giden Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A, R.D, M.Y, S.K, İ.H.K, D.A. ve F.M'yi sit alanı olan kaya mezarları bölgesinde keşif yaparken yakaladı.
Zanlıların yanlarında define aramada kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel