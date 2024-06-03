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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda N.T, Ş.L.S, U.Y, S.Ö. ile T.D. kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile define arama dedektörüne el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekkeköy Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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