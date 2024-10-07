Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli, kullandıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.T. (70), C.Ç. (51) ile E.İ. (56) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.