Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli, kullandıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.T. (70), C.Ç. (51) ile E.İ. (56) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Jandarma Tekkeköy 3-sayfa Güncel samsun Hukuk Suç

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.