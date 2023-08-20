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Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Gökçepınar Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yapan 2 kişi, kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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