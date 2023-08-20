Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncel Haberler
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
İlçeye bağlı Gökçepınar Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak kazı yapan 2 kişi, kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.
Şüpheliler, gözaltına alındı.