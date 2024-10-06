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Samsun'da Kaçak İçme Suyu Hattı Kısa Sürede Yenilendi

Samsun'da Kaçak İçme Suyu Hattı Kısa Sürede Yenilendi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen içme suyu ana isale boru hattındaki arıza, SASKİ ekipleri tarafından hızlı bir şekilde onarıldı ve hat yeniden devreye alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak oluşan içme suyu ana isale boru hattı kısa sürede onarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde içme suyu boru hattında yaşanan arıza, yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, hatta gelen suyu keserek onarım çalışması başlattı.

Onarım çalışmasını kısa sürede tamamlayan ekipler, kesilen hatta yeniden su verdi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

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