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Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 60 yaşındaki bir tekel bayisi sahibi gözaltına alındı. Operasyonda 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesinde tekel bayisi işleten H.K'nin (60) iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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