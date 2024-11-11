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Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesindeki belirlenen adreste arama yapan ekipler, 28 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.S, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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