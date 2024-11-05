Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 1070 Litre Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 1070 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 1070 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kamyonette yaptıkları aramada 1070 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. (52) emniyete götürüldü.