Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde, 1 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelendikleri kamyonda yaptıkları aramada, 1 ton etil alkol ele geçirdi.
Söz konusu etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.