Samsun'da Kaçak Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen elektronik sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında 44 bin 470 dolu makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen "elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı" operasyonu kapsamında Samsun'da da polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 44 bin 470 dolu makaron, 1 elektronik sigara makinesi, 25 kilogram nargile tütünü, 100 paket elektronik sigara, 7,2 kilogram kaçak tütün ve 400 boş makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
