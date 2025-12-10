Samsun'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen "elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı" operasyonu kapsamında Samsun'da da polis ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 10 gümrük kaçağı elektronik sigara makinesi ve 60 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.