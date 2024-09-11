Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak yollarla kente sevki sağlanan elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürüleceğini tespit etti. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H.A (25) işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak yollarla kente sevki sağlanan elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Kaçak elektronik sigaraların İlkadım'da bir ikamette depolandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 37 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H.A (25) işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik İlkadım samsun Güncel Suç

Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

"Biz seni kazı kazan gibi kazıdık"
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Avenida Brazil dizisi sonunda ne oluyor, nasıl bitiyor? Overthinking ne demek? Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Leyla Hayat Aşk Adalet kadrosunda kimler var? Leyla dizisi hangi gün? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi kanalda yayınlanıyor? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title