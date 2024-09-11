Samsun'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak yollarla kente sevki sağlanan elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürüleceğini tespit etti. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H.A (25) işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak yollarla kente sevki sağlanan elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürüleceğini tespit etti.
Kaçak elektronik sigaraların İlkadım'da bir ikamette depolandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 37 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.H.A (25) işlemleri için emniyete götürüldü.