Samsun'da Kaçak Deniz Salyangozu ve Kara Kıllı Midye Avına Göz Açtırılmıyor

Samsun'da deniz polisi Karadeniz'de kaçak olarak deniz salyangozu ve kara kıllı midye avlayanlara göz açtırmıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Terme, Çarşamba, Costal sahil, Dereköy, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri deniz sahillerinde, balıkçı teknelerinin yasak zamanda veya avcılığa yasaklanan alanlarda denizin dip kısmını tarayarak ağlarına çekerek deniz salyangozu ve kara kıllı midye avcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine denetimlerini arttırdı. Deniz polisi, yapılan denetimlerde yasak avlanma yapan teknelere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında cezai işlemler uyguladı. Yasak avcılık ile ilgili operasyonlara devam edilirken, deniz ekosistemine zararı olan tüm faaliyetlere göz açtırılmayacağı belirtildi. - SAMSUN