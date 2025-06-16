Samsun'da Kaçak Avlanan 6 Ton Kalkan Balığına El Konuldu

Samsun'da Kaçak Avlanan 6 Ton Kalkan Balığına El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da denizden yaklaşık 3 mil açıkta gerçekleştirilen denetimde, kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu. Tekne sahibi ve tayfalarına toplam 246 bin 960 lira para cezası uygulandı.

Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Baruthane açıklarında gerçekleştirilen denetimde, denizden yaklaşık 3 mil açıkta seyreden bir balıkçı teknesi tespit edildi.

Teknede yapılan kontrolde, kaçak avlanan yaklaşık 6 ton kalkan balığına el konuldu.

Aramalarda, çift trol takımı ve 192 adet markasız fanyalı ağ (Palamut, kalkan, tekir, barbunya gibi balıkları avlamakta kullanılan, fanya eklenmiş ağ) ele geçirildi.

Tekne sahibi ve 6 tayfasına, toplamda 246 bin 960 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, teknede "dur" ikazına uymamak, AIS ve TTM cihazlarını açmamak, VHF kanal 16'dan yapılan çağrılara yanıt vermemek ve seyir fenerleri kapalı şekilde seyir yapmak gibi ihlallerden dolayı gerekli işlemler için Liman Başkanlığına resmi bildirimde bulundu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı

Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında

İran'dan İsrail'e atılan füzelerin en net görüntüsü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'ın füzelerini, kaydederken, felaketi yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.