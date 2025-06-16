Samsun'da Kaçak Avlanan 6 Ton Kalkan Balığı Kurumlara Dağıtıldı

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Samsun açıklarında yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yakalanan 6 ton kalkan balığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlara dağıtıldı.

Samsun'da kaçak avlanan 6 ton kalkan balığı tüketilmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlara dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denizlerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun açıklarında yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik düzenlediği operasyona, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de karadan teknik destek sağladı.

Denetim sırasında teknede, av yasağı döneminde yakalanmış yaklaşık 6 ton kalkan balığına ve avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el konuldu.

El konulan 6 ton kalkan balığı, yetiştirme yurtları, yaşlı ve bakım evlerinde tüketilmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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