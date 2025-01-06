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Samsun'da Kaçak Avlanan 3.620 Kilogram Kalkan Balığına El Konuldu

Samsun'da Kaçak Avlanan 3.620 Kilogram Kalkan Balığına El Konuldu
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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın ortak denetiminde, Rusya-Ukrayna kara sularında kaçak olarak avlanan 3.620 kilogram kalkan balığına el konuldu. Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında, el konulan balıkların insan tüketimine uygun olmadığı belirlendi ve bozulan balıklar balık unu olarak satıldı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde, Rusya- Ukrayna kara sularında kaçak avlanan ve Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 bin 620 kilogram kalkan balığına el koyuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Yakakent ilçesi açıklarında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde Rusya-Ukrayna kara sularında yasa dışı avlanarak Türkiye'ye sokulmak istenen 3 bin 620 kilogram kalkan balığına el koyulduğu bildirilen açıklamada, söz konusu kalkan balıklarının mülkiyetinin kamuya geçirildiği aktarıldı.

İlgili kişi ve gemilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdür İbrahim Sağlam'ın şu ifadelerine yer verildi:

"El konulan balıkların, uygun taşınma ve saklama koşullarının sağlanmaması nedeniyle bozulma sürecine girdiği tespit edildi. Yakakent İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından verilen rapor doğrultusunda, balıkların insan tüketimine uygun olmadığı anlaşıldı. Bozulan 3 bin 620 kilogram kalkan balığı, 'balık unu olarak değerlendirilmek üzere' pazarlık usulüyle satıldı. Denizlerde ekosistemin korunması ve kaçak avcılıkla mücadele çok önemlidir. Denizlerimizde ve iç sularımızda türlerin korunması için titizlikle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kaçak avcılığa asla göz yumulmayacaktır. Bu operasyon, yasa dışı balıkçılıkla mücadelede önemli bir örnek teşkil ederken, denizlerde sürdürülebilir avcılığın korunmasına katkı sağlıyor."

Öte yandan Rusya-Ukrayna kara sularında yasa dışı avlanan 3 bin 620 kilogram kalkan balığının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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