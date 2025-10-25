Samsun'da Kaçak Avlanan 2 Ton Midye Ele Geçirildi
Samsun'da yapılan bir operasyonda, kaçak avlandığı belirlenen 2 ton midye ele geçirildi. Deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim sırasında durdurulan minibüste bulunan midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı. Araç sürücüsüne ise 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten' ceza verildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2 ton midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kentte durdurulan bir minibüste yapılan aramada 2 ton midye ele geçirildi.
Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.
Operasyonda araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel