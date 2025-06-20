Samsun'da Kaçak Avlanan 160 Kilogram Deniz Salyangozu Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan denetimlerde yasaklı alanda avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi. İki kişiye yasadışı avcılık nedeniyle 25 bin 670 lira ceza uygulandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde yasaklı alanda avlanma yapıldığını tespit etti.
Ekipler, kaçak avlanarak kıyıya götürülen 160 kilogram deniz salyangozunu ele geçirdi.
Yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle toplam 25 bin 670 lira idari para cezası uygulandı.
Deniz salyangozları yeniden denize bırakıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel