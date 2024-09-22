Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Ton 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelendikleri bir tırda yaptıkları aramada 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan R.A. (32), Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.